فرنسا: إعفاء الكاهن الذي صفع رضيعا بشكل جزئي من مهامه في الكنسية ﻿

أثار شريط لكاهن يصفع رضيعاً في فرنسا، وتمّ تداوله بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حاز على ملايين المشاهدات منذ تحميله يوم الخميس الفائت) غضب روّاد الإنترنت حول العالم.

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أثار شريط لكاهن يصفع رضيعاً في فرنسا، وتمّ تداوله بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حاز على ملايين المشاهدات منذ تحميله يوم الخميس الفائت) غضب روّاد الإنترنت حول العالم.

وفي الشريط يظهر كاهن معمّر، يمسك بوجه طفل رضيع، ويطالبه بالهدوء لأنه يبكي، ثم يصفعه على وجهه تحت أنظار والديه الساخطين اللذين حاولا استعادة الطفل منه.

وبعد اكتشاف هويّة الكاهن، وفق موقع ''أورو نيوز'' اليوم الإثنين 25 يونيو، وتبيان الأبرشية حيث تمّ تصوير الشريط، اتخذت مطرانية ''مو''، في قضاء ''سين إي مارن'' (شرق باريس) قراراً بمنع الكاهن من ترأس احتفالات المعموديات واحتفالات الزفاف والقداديس كذلك.

وقالت المطرانية في بيان لها، حسب ذات المصدر، ''إن حالة التعصب التي بدا عليها الكاهن قد تحال إلى التعب لأنه طاعن في السن (89 عاماً) ولكن هذا الأمر لا يبرّر تصرّفه على الإطلاق''.

وقد أشار البيان إلى أن الكاهن ''يعي ما اقترفه وأنه قدّم اعتذاراً لوالدي الطفل بعد نهاية المعمودية''. قبل أن يضيف أن ''المطران المسؤول عن الأبرشية اتّخذ قراراً بإيقاف الكاهن عن إقامة المعموديات واحتفالات الزفاف والقداديس''.