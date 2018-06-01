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توقيف ثلاثة أشخاص من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ببني ملال

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 03:13 توقيف ثلاثة أشخاص من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ببني ملال | حوادث و حقوق
توقيف ثلاثة أشخاص من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض ببني ملال
تمكنت مصالح ولاية أمن بني ملال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يونيو، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب

شوف تيفي

تمكنت مصالح ولاية أمن بني ملال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يونيو، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه بهم، وفق موقع ''ماروك تيلغراف'' مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بإشعار حول قيامهم بتعريض شخصين من ذوي السوابق القضائية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض بحي ''قصر غزافات''، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم ونتيجة حالة السكر المتقدمة التي كانوا عليها.

كما تم أيضا، يضيف المصدر، حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزة المشتبه بهم، فيما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد ظروف وملابسات ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

 

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