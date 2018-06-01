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فيديو جد خطير..هاذ شي كيخلع: مشرملين شدو مواطن وشرملوه بالأسلحة البيضاء وسط أكادير

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:56 فيديو جد خطير..هاذ شي كيخلع: مشرملين شدو مواطن وشرملوه بالأسلحة البيضاء وسط أكادير | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..هاذ شي كيخلع: مشرملين شدو مواطن وشرملوه بالأسلحة البيضاء وسط أكادير
نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 26 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام ثلاثة ''مشرملين''، بالاعتداء على مواطن وسط الشارع العام بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء.

''شوف تيفي''

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 26 يونيو، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام ثلاثة ''مشرملين''، بالاعتداء على مواطن وسط الشارع العام بمدينة أكادير بواسطة الأسلحة البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت مؤخرا، بحي السلام بمدينة أكادير، حيث قام مجهولون باعتراض سبيل الضحية، قبل أن يعمدوا إلى توجيه طعنات له في مناطق مختلفة من جسده بواسطة الأسلحة البيضاء.

وفور انتشار هذا الفيديو، طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة أكادير بفتح تحقيق بخصوصه، وإيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أكادير مشرملين مواطن الأسلحة البيضاء

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