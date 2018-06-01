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جلسة خمرية بين عشيقين بشاطئ أكادير تنتهي بشكل مأساوي

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:52 جلسة خمرية بين عشيقين بشاطئ أكادير تنتهي بشكل مأساوي | حوادث و حقوق
جلسة خمرية بين عشيقين بشاطئ أكادير تنتهي بشكل مأساوي
انتهت جلسة خمرية جمعت شابا مع عشيقته بشكل مأساوي ليلة أمس الأحد بشاطئ أكادير، بعد إقدام الشابة على وضع حد لحياتها بالارتماء بين أمواج البحر الهائجة ما أسفر عن غرقها.

شوف تيفي:أكادير

انتهت جلسة خمرية جمعت شابا مع عشيقته بشكل مأساوي ليلة أمس الأحد بشاطئ أكادير، بعد إقدام الشابة على وضع حد لحياتها بالارتماء بين أمواج البحر الهائجة ما أسفر عن غرقها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالعاشقان كانا يحتسيان الخمر فوق رمال الشاطئ ليلا، ليدخلا في نقاش حاد دخلت معه الشابة في حالة هيستيرية انتهى بإقدامها على النهوض والتوجه بسرعة نحو مياه البحر والارتماء بين أمواجه لتختفي عن الأنظار بالرغم من محاولة صديقها لإنقاذها، غير أن محاولته باءت بالفشل نظرا للظلام الدامس وعدم اتضاح الرؤية لتنتهي حياتها غرقا.

هذا واستنفر الحادث عناصر الشرطة والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وتم تمشيط الشاطئ، حيث جرى العثور عليها جثة هامدة بين أمواج البحر، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما وضع مرافقها تحت أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ملابسات وحيثيات الحادث، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جلسة خمرية بين عاشقين شاطئ البحر تنتهي بشكل مأساوي

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