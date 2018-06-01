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الرجاء الرياضي يبدأ معسكره التدريبي ببنسليمان

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:49 الرجاء الرياضي يبدأ معسكره التدريبي ببنسليمان | سبور
الرجاء الرياضي يبدأ معسكره التدريبي ببنسليمان
دخل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في معسكر تدريبي مغلق ابتداء من اليوم الإثنين بمدينة بنسليمان، استعدادا لاستحقاقات الموسم الرياضي المقبل.

شوف سبور

دخل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في معسكر تدريبي مغلق ابتداء من اليوم الإثنين بمدينة بنسليمان، استعدادا لاستحقاقات الموسم الرياضي المقبل.

وعرف اليوم الأول من المعسكر التدريبي تواجد 17 لاعبا فقط في انتظار التحاق بقية اللاعبين يوم غد الثلاثاء بمن فيهم الوافد الجديد ''با ابراهيما نياسي'' على أن يلتحق ''أنس جبرون'' الذي سيوقع على كشوفات الفريق الأخضر هذا الأسبوع.

و سيدوم المعسكر التدريبي الذي يجرى في مجمع ''لانوريا كلوب'' بمدينة بنسليمان لمدة ثلاثة عشر يوما ، ستتخله مباريات ودية بالإضافة إلى برنامج تدريبي يومي مكثف بمعدل حصتين في اليوم، تحت إشراف المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو و المدير التقني فتحي جمال.

ويذكر أن الرجاء الرياضي سيخوض يوم 17 من يوليوز القادم، مباراة قوية أمام أسيك ميموزا الإيفواري برسم الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي معسكر تدريبي

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