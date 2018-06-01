 هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

شقيق المغربية اللي اتاهماتها خادمة بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة قلعة سراغنة وهاشنو وقع | بووز

شقيق المغربية اللي اتاهماتها ''خادمة'' بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة | اقتصاد

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..اكتشاف ورشة خاصة بصناعة السيوف للمنحرفين والمجرمين بفاس

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بإنزكان تودي بحياة شخصين وتخلف ثلاثة مصابين بينهم فتاة

168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة | مجتمع

168 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا في سجون التامك هذه السنة

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر الجمارك | مجتمع

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج عبر

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي | حوادث و حقوق

هيئات المجتمع المدني بالقنيطرة تناشد الحموشي بالسماح لرجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:46 هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة | بوليتيك
هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة
زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، إسماعيل هنية، وعدد من قيادات الحركة، مساء أول أمس السبت، المستشفى الميداني المغربي في غزة.

شوف تيفي

زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، إسماعيل هنية، وعدد من قيادات الحركة، مساء أول أمس السبت، المستشفى الميداني المغربي في غزة.

وخلال هذه الزيارة، التقى إسماعيل هنية بالطواقم الطبية والإدارية للمستشفى، حسب موقع الأناضول الذي أورد الخبراليوم الاثنين 25 يونيو، كما عاين المجهودات التي يقوم بها أطر المستشفى من أجل تقديم خدمات طبية في المستوى لسكان غزة.

وشكر هنية الملك محمد السادس، يضيف المصدر، الذي قرر إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، حيث قال إن:''القرار الملكي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي و هو خطوة لتأكيد التضامن بين الشعبين''.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة ''حماس''، إن ''غزة المحاصرة تقف في الخندق المتقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية فقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى استكمالا لمشوار شعبنا النضالي ضد المحتل الإسرائيلي''.

وتابع هنية ''الحصار الإسرائيلي أثّر بشكل كبير على قطاع الصحة؛ فهناك نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، وهذا يؤثر على القدرة في مواكبة التطورات الخطيرة التي نشاهدها''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فلسطين هنية المستشفى الميداني قطاع غزة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر يحل بمدينة العيون | بوليتيك

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

عاجل..بعد عرض فيديوهات مصرحتين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة بوعشرين | بوليتيك

عاجل..بعد عرض فيديوهات مصرحتين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة بوعشرين

عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..زورو ليه كريمة و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد | زووم
منذ 9 دقائق

غريب و بالفيديو..زورو ليه "كريمة" و حجزو ليه الطاكسي فالمحجز البلدي ببرشيد

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

﻿

آخر المستجدات

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

إيقاف متورطين في معركة دموية بواسطة الأسلحة البيضاء ببني ملال

شقيق المغربية اللي اتاهماتها خادمة بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة قلعة سراغنة وهاشنو وقع | بووز

شقيق المغربية اللي اتاهماتها ''خادمة'' بالاحتجاز و التعذيب..يُفجر حقائق مثيرة و يُكذب رواية ابنة

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية..شاحنة محملة بالقمح تقلبات ضواحي بلقصيري..وهذه هي الحصيلة+صور

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة | اقتصاد

تقرير.. بنك المغرب يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني لـ 3.6 في المائة في نسبة نمو هذه السنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.