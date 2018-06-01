هنية يشكر الملك محمد السادس على إنشاء المستشفى الميداني بقطاع غزة ﻿

زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، إسماعيل هنية، وعدد من قيادات الحركة، مساء أول أمس السبت، المستشفى الميداني المغربي في غزة.

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زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، إسماعيل هنية، وعدد من قيادات الحركة، مساء أول أمس السبت، المستشفى الميداني المغربي في غزة.

وخلال هذه الزيارة، التقى إسماعيل هنية بالطواقم الطبية والإدارية للمستشفى، حسب موقع الأناضول الذي أورد الخبراليوم الاثنين 25 يونيو، كما عاين المجهودات التي يقوم بها أطر المستشفى من أجل تقديم خدمات طبية في المستوى لسكان غزة.

وشكر هنية الملك محمد السادس، يضيف المصدر، الذي قرر إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، حيث قال إن:''القرار الملكي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي و هو خطوة لتأكيد التضامن بين الشعبين''.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة ''حماس''، إن ''غزة المحاصرة تقف في الخندق المتقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية فقدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى استكمالا لمشوار شعبنا النضالي ضد المحتل الإسرائيلي''.

وتابع هنية ''الحصار الإسرائيلي أثّر بشكل كبير على قطاع الصحة؛ فهناك نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، وهذا يؤثر على القدرة في مواكبة التطورات الخطيرة التي نشاهدها''.