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أول مغربي يفوز بمنصب ''بروفيسور كرسي'' بجامعة هولندية

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:43 أول مغربي يفوز بمنصب بروفيسور كرسي بجامعة هولندية | مجتمع
أول مغربي يفوز بمنصب ''بروفيسور كرسي'' بجامعة هولندية
جرت خلال الأسبوع الماضي مراسيم تنصيب الدكتور ''سعيد حمديوي'' المنحدر من إقليم الدريوش، لمنصب ''بروفيسور كرسي'' بجامعة ''دلفت'' بهولندا، والذي يعتبر أعلى منصب علمي أكاديمي، ليكون بذلك أول مهاجر من أصول

شوفي تيفي

جرت خلال الأسبوع الماضي مراسيم تنصيب الدكتور ''سعيد حمديوي'' المنحدر من إقليم الدريوش، لمنصب ''بروفيسور كرسي'' بجامعة ''دلفت'' بهولندا، والذي يعتبر أعلى منصب علمي أكاديمي، ليكون بذلك أول مهاجر من أصول مغربية يتقلد هذا المنصب.

وأقامت جامعة ''دلفت'' الهولندية، التي تعد من أعرق الجامعات بهولندا والعالم، حسب وكالة الأنباء الهولندية، حفلا أكاديميا لتنصيب الدكتور ''سعيد حمديوي'' حضره بجانب عائلته وأصدقائه، سفير المغرب بأمستردام ''عبدالوهاب بلوقي'' وشخصيات هولندية وازنة ، وبعض الأفراد من الجالية المغربية.
وقال ''حمديوي'' في تصريح بذات المناسبة، يضيف المصدر، إنه سعيد بقرار تعيينه في منصب ''بروفيسور كرسي'' في تخصص تكنولوجيا الكمبيوتر الناشئة ''، من طرف المجلس التنفيذي لجامعة ''دلفت'' للتكنولوجيا المصنفة في المرتبة الـ20 ضمن أحسن جامعات العالم، كونه أول مغربي ينال هذا المنصب الأكاديمي الرفيع.

وأضاف ''حمديوي'' قائلاً: ''لدي الشرف أن أكون أول مغربي يفوز بمقعد بروفيسور كرسي وهذا شرف للجالية المغربية بهولندا، وللمغاربة عامة''، مضيفا أن ''المجتمع الهولندي يوفر الكثير من الفرص، ومن جد واجتهد سيصل إلى مبتغاه، ومن له الإرادة سيصل إلى القمة''.

 

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