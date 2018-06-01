خطير..هاذ شي ديال الأفلام: عصابة هجمات على شخص أمام وكالة بنكية بالعيون وسرقات ليه مبلغ مالي مهم ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة مبلغ 150

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة مبلغ 150 ألف درهم من شخص بالقرب من إحدى الوكالات البنكية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت في الثامن عشر من الشهر الجاري، بشكاية من الضحية الذي تعرض لسرقة المبلغ المسحوب من وكالة بنكية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تشخيص هوية المشتبه بهم وتوقيفهم.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه بهم الثلاثة مكنت من حجز جزء من المبلغ المالي المسروق، وسيارة تم اقتناؤها من عائدات الأموال المتحصلة من السرقة، فضلا عن سيارتين إضافيتين، واحدة منهما هي التي استعملت في تنفيذ الجريمة والهروب من مسرح ارتكابها.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص رابع يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.