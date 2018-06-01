خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون ﻿

حل صباح اليوم بمدينة العيون أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ''هورست كولر'' وذلك من أجل وضع آخر الترتيبات الاستباقية للتحضير للجولة الميدانية التي سيقودها ''كولر''

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حل صباح اليوم بمدينة العيون أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ''هورست كولر'' وذلك من أجل وضع آخر الترتيبات الاستباقية للتحضير للجولة الميدانية التي سيقودها ''كولر'' بالمنطقة.

وأكدت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بالألماني ''رالف كيورديل'' وجاء لخدمة أجندة المبعوث الأممي ووضع التحضيرات اللازمة تحسبا لوصول ''كالر'' للمنطقة.

وستقود زيارة رالف للصحراء المغربية إلى منطقة ''تندوف'' للوقوف عن كثب على إجراءات استقبال المبعوث الأممي الذي سيحط الرحال بالمنطقة في غضون الساعات القادمة للتباحث في شأن الأوضاع السياسية للقضية المتنازع عليها من أجل إيجاد حلول لمشكل ''الصحراء'' الذي عمر طويلا.

ومن جانب آخر فقد استبق ''هورست كولر'' بزيارة العاصمة الموريطانية قبل حلوله بالعيون، إذ حظي باستقبال رسمي من الرئيس ''محمد ولد عبد العزيز'' ووفد هام من الوزراء الذين كانوا في استقبال المبعوث الأممي بمطار نواكشوط الدولي.