 اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة ﻿
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اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 02:27 اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة
تم صبيحة اليوم، العثورعلى فتاة بكماء تعاني من إعاقة النطق، كانت مختفية منذ ثلاثة أيام بحي تراست بإنزكان مما فجر فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف تعرضها للاغتصاب من طرف مجهول.

شوف تيفي:إنزكان

تم صبيحة اليوم، العثورعلى فتاة بكماء تعاني من إعاقة النطق، كانت مختفية منذ ثلاثة أيام بحي تراست بإنزكان مما فجر فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم اكتشاف تعرضها للاغتصاب من طرف مجهول.

وأكد مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، أن الضحية اختفت عن منزل أسرتها الكائن بحي ''تراست'' بإنزكان قبل ثلاثة أيام، لتقرر والدتها التبليغ عن اختفائها لدى المصالح الأمنية بالمدينة ونشر خبر اختفائها مرفوقا بصورها بعدد من الصفحات الفيسبوكية.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي''، أنه فور نشر صورها تمكن أحد الموظفين بإحدى الجماعات القروية بتالوين ضواحي تارودانت من العثور عليها بالمنطقة، وربط الاتصال بأسرتها لإخبارهم بتواجدها بأحد الدواوير؛ وعلى إثر ذلك انتقل بعض أفراد أسرتها للمنطقة من أجل استلامها.

وأضاف ذات المصدر، أنه فور استلام الضحية وإرجاعها للمنزل، قاموا بعرضها على طبيب مختص للتأكد من سلامتها الجسدية، غير أن الفحص كشف عن مفاجأة صادمة، بعدما تبين للطبيب أنها تعرضت للاغتصاب من طرف مجهول، وهو الخبر الذي نزل على والدتها كالصاعقة، لتقرر وضع شكاية في الموضوع صبيحة اليوم، لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير من أجل الكشف عن ملابسات وحيثيات هذه الجريمة التي لحقت فتاة ''بكماء''، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باختفاء عادي أم أن الضحية تعرضت للاختطاف المقرون بالاحتجاز والاغتصاب، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات التي ستباشرها المصالح الأمنية بإنزكان خلال الساعات القادمة.

‫شوف تيفي

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