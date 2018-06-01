خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل بشعة بأيت أورير ﻿

اهتز دوار ''أيت مولاي علي'' بجماعة أيت فاسكا إقليم الحوز قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص ثلاثيني، بعد تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى القلب من طرف زوج شقيقة زوجته إثر خلاف عائلي.

شوف تيفي:أيت أورير

اهتز دوار ''أيت مولاي علي'' بجماعة أيت فاسكا إقليم الحوز قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص ثلاثيني، بعد تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى القلب من طرف زوج شقيقة زوجته إثر خلاف عائلي.

ووفق مصادر محلية، فالمشتبه به كان على خلاف مع زوجته التي تركت بيت الزوجية لعدة أيام، وتوجهت صوب منزل أسرتها غير أن زوجها قرر بعد ذلك اللحاق بها لإصلاح ذات البين واسترجاعها لبيت الزوجية.

وأضافت ذات المصادر، أن توجه الزوج لمنزل عائلة زوجته تصادف مع وجود زوج شقيقة زوجته، والذي دخل معه في شنآن بعد منعه من استعادة زوجته، الأمر الذي أجج غضب الزوج؛ ليستل سكينا ووجه به طعنة قاتلة لزوج شقيقة زوجته على مستوى القلب، أدت لسقوطه جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وفر نحو وجهة غير معلومة.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت لتوقيف الجاني وسط غابة مجاورة، وجرى اقتياده نحو مركز الدرك الملكي لأيت أورير لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث، قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك.