 سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر يحل بمدينة العيون | بوليتيك

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون

اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل بشعة بأيت أورير | حوادث و حقوق

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل بشعة بأيت أورير

سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد | مجتمع

سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد

مثير...جماعة تيزنيت تقاضي شركة للاتصالات بسبب حفر الطرقات | مجتمع

مثير...جماعة تيزنيت تقاضي شركة للاتصالات بسبب حفر الطرقات

شاطئ أكادير يفقد اللواء الأزرق وسط استياء سكان المدينة | مجتمع

شاطئ أكادير يفقد ''اللواء الأزرق'' وسط استياء سكان المدينة

لصوص سرقو بوليسي وشرملوه وسط كازا+صور وتفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق

لصوص سرقو بوليسي وشرملوه وسط كازا+صور وتفاصيل خطيرة

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

بالفيديو..شاهد فضيحة الفيفا والتحكيم خلال مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني..الفيديو الذي يبحث عنه الجميع | بووز

بالفيديو..شاهد فضيحة الفيفا والتحكيم خلال مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني..الفيديو الذي

مجلس الصحافة الذي نريد...!

سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 01:51 سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد | مجتمع
سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد
قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لموضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لموضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة.

وأبرز يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " أفق إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 99.15 "، أن هذه الأهمية تتمثل بإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بإصلاح مدونة التغطية الصحية الأساسية وفريق عمل متكون من جميع القطاعات المعنية.

وأضاف أن موضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة يندرج في إطار توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب لتشمل معظم شرائح المجتمع، لاسيما منها تلك غير الخاضعة لأي نظام إجباري للتغطية.

وذكر، في هذا الصدد، بأن صدور القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة الأجراء المستقلين وأصحاب المهن الحرة والقانون رقم 99.15 المحدث لنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يعتبران مكسبا تشريعيا في مجال الحماية الاجتماعية وسيدخلان حيز التنفيذ بصفة متزامنة، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة بين الوزارية المكلفة بإصلاح التغطية الصحية قد أعد المشاريع الأولية للنصوص التطبيقية العامة للقانونين المذكورين وينتظر إعداد الصيغ النهائية من طرف اللجنة بين الوزارية المكلفة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المحدثة مؤخرا بمنشور رئيس الحكومة الصادر في 30 مارس 2018 وإدراجها بعد ذلك في المسطرة المصادق عليها الجاري بها العمل.

وأشار إلى أن تفعيل القانونين المذكورين يتطلب، بالإضافة إلى النصوص التطبيقية العامة، إعداد مراسيم خاصة بكل فئة من فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة تحدد كيفية تطبيق القانونين على كل فئة على حدة لكي تتلاءم مع خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ومن أجل ضمان الانخراط في المنظومة بشكل تلقائي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التغطية الصحية القانون الاقتصادية الوزير يتيم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير...جماعة تيزنيت تقاضي شركة للاتصالات بسبب حفر الطرقات | مجتمع

مثير...جماعة تيزنيت تقاضي شركة للاتصالات بسبب حفر الطرقات

شاطئ أكادير يفقد اللواء الأزرق وسط استياء سكان المدينة | مجتمع

شاطئ أكادير يفقد ''اللواء الأزرق'' وسط استياء سكان المدينة

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70 | مجتمع

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70

عاجل.. محامي وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس يكشف دوافع لجوء موكلته للسحر والشعوذة | مجتمع

عاجل.. محامي ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس يكشف دوافع لجوء موكلته للسحر والشعوذة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها | خارج البلاطو
منذ 52 ثانية

أول خروج إعلامي لابنة الفنانة نادية أيوب..ماما طلع ليها السكر و منين طاحت على فمها خيطات جبهتها

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو:شاب من وجدة دار عمل بطــولي باش يفك 2 بنات من الشفارة..قطعوليه العصب ديال رجليه

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا | خارج البلاطو

ساكنة مدينة وجدة..بغينا الجامعة تحافظ على الطاقم ديال رونار باش نربحو كأس افريقيا

رغم الإقصاء..مغاربة تابعوا مباراة المغرب بحماس كبير..حنا فخورين بالمنتخب ديالنا اللي شرفنا فالمونديالرغم الإقصاء..مغاربة تابعوا مباراة المغرب بحماس كبير..حنا فخورين بالمنتخب ديالنا اللي شرفنا فالمونديال | خارج البلاطو

رغم الإقصاء..مغاربة تابعوا مباراة المغرب بحماس كبير..حنا فخورين بالمنتخب ديالنا اللي شرفنا فالمونديالرغم الإقصاء..مغاربة تابعوا مباراة المغرب بحماس كبير..حنا فخورين بالمنتخب ديالنا اللي شرفنا فالمونديال

﻿

آخر المستجدات

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر يحل بمدينة العيون | بوليتيك
منذ 5 دقائق

خاص...أحد مساعدي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يحل بمدينة العيون

اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير القروية ضواحي تارودانت...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

اختفاء فتاة بكماء بإنزكان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور عليها مغتصبة بأحد الدواوير

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل بشعة بأيت أورير | حوادث و حقوق

خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل بشعة بأيت أورير

سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد | مجتمع

سار لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة بخصوص التغطية الصحية والتقاعد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.