مثير...جماعة تيزنيت تقاضي شركة للاتصالات بسبب حفر الطرقات ﻿

تعتزم الجماعة الحضرية لمدينة تيزنيت مقاضاة إحدى شركات الاتصالات بسبب تأخرها في الوفاء بالتزاماتها وإعادة الطرق إلى حالتها الطبيعية إثر أعمال الحفر التي قامت بها لتوسيع شبكتها.

شوف تيفي:تيزنيت

تعتزم الجماعة الحضرية لمدينة تيزنيت مقاضاة إحدى شركات الاتصالات بسبب تأخرها في الوفاء بالتزاماتها وإعادة الطرق إلى حالتها الطبيعية إثر أعمال الحفر التي قامت بها لتوسيع شبكتها.

وحسب بلاغ للرأي العام أصدرته الجماعة تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه فإن شركة الاتصالات قامت بأشغال الحفر طبقا لترخيص وإقرار رقم 2018/21 بتاريخ 14 مارس 2018 وبعد انتهائها من تمرير أسلاكها ومرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به قامت الجماعة بمراسلة الشركة بتاريخ 17 ماي 2018 قصد مباشرة الأشغال وبشكل استعجالي مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة.

وأوضح البلاغ أن الشركة لم تتجاوب مع مراسلة الجماعة ومع الاتصالات مع ممثلها لتضطر لمراسلتها من جديد مع إشعار بالتوصل توصلت به الجماعة بتاريخ 21 يونيو 2018، وبعد انتهاء الأجل القانوني المسموح به للشركة لمباشرة الأشغال فإن الجماعة ستضطر لمقاضاتها بسبب التأخر في عملية الإنجاز وكذا الضرر الذي تسببت فيه للمواطنين وللملك العام ولمستعملي الطريق.

وختمت جماعة تيزنيت بلاغها مؤكدة أنها تتجاوب مع مختلف شكايات المواطنين المكتوبة أو الهاتفية أو المتوصل بها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم، وذلك حرصا منها على تتبع مختلف الأشغال التي يتم الترخيص لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة في نفس الوقت أنها لن تتوانى في الدفاع عن المصالح الجماعية وعن جودة خدمات الأشغال المنجزة وإلزام الشركات الفائزة بالصفقة باحترام دفتر التحملات والآجال المحددة فيه، مشددة على اعتذارها الشديد للساكنة المحلية ومستعملي الطريق من الأضرار الناجمة عن هذه الأشغال التي طالت مدتها.