 شاطئ أكادير يفقد ''اللواء الأزرق'' وسط استياء سكان المدينة ﻿
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شاطئ أكادير يفقد ''اللواء الأزرق'' وسط استياء سكان المدينة

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 01:42 شاطئ أكادير يفقد اللواء الأزرق وسط استياء سكان المدينة | مجتمع
شاطئ أكادير يفقد ''اللواء الأزرق'' وسط استياء سكان المدينة
تفاجأ عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير من حرمان شاطئ المدينة من اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث خرجت لائحة الشواطئ الحاصلة على هذه العلامة الزرقاء خالية من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تفاجأ عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير من حرمان شاطئ المدينة من اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، حيث خرجت لائحة الشواطئ الحاصلة على هذه العلامة الزرقاء خالية من اسم أكادير.

وخلف إقصاء اسم شاطئ أكادير من لائحة الشواطئ المتوجة باللواء الأزرق موجة من الاستياء والاستنكار في الآن نفسه لدى العديد من ساكنة المدينة الذين اعتبروا عدم تمكن الشاطئ من الاحتفاظ باللواء هو بمثابة ضربة موجعة للسياحة بالمدينة خاصة وأن عاصمة سوس تعتمد كثيرا في تسويق وجهتها على الشمس والبحر وهو ما يجعل هذا المعطى غير متوفر الشيء الذي سيؤثر على الحركة السياحية بالمدينة.

وأكد آخرون أن حرمان الشاطئ من اللواء الأزرق يطرح أكثر من علامة استفهام ويضع المجلس الجماعي في وضعية حرجة بعدما لم يستطع في نظرهم الحفاظ على نظافة الشاطئ والرقي به للاستجابة للمعايير التي تضعها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمحددة في جودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية على البيئة والوقاية والسلامة وتهيئة وتدبير الشواطئ.

هذا وكانت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قد منحت العلامة الدولية ''اللواء الأزرق'' ل 21 شاطئا على الصعيد الوطني لموسم الاصطياف 2018 من بين 40 شاطئا مرشحا للحصول على هذه العلامة.

وأشار بلاغ للمؤسسة أن هذا اللواء هو بمثابة مكافأة لمجهودات الجماعات في ما يتعلق بالمبادرات المتخذة في مجال جودة مياه الاستحمام وذلك في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يهدف إلى التأهيل البيئي للشواطئ.

وحصل على اللواء الأزرق حسب ذات البلاغ كل من شاطئ باقاسم بطنجة، وأكلو وسيدي موسى بتيزنيت، وأركمان بالناظور، وأشقار بطنجة-أصيلة، وبوزنيقة، والصخيرات، والمسافر بالداخلة، والصويرة، وفم الواد بالعيون، والحوزية، وداليا وواد عليان، بفحص أنجرة، وواد لاو بتطوان، وأم لبوير بالداخلة، وآسفي، والصويرية القديمة بآسفي، والمحطة السياحية السعيدية، ورأس بدوزة بآسفي، وسيدي قنقوش بفحص أنجرة، وسيدي إفني، وإمينتوركا بميرلفت.

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شوف تيفي المغرب أكادير شاطئ يفقد اللواء الأزرق استياء سكان المدينة

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