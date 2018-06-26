لصوص سرقو بوليسي وشرملوه وسط كازا+صور وتفاصيل خطيرة ﻿

تمكنت فرقة الدراجين بمساعدة الفرقة الأمنية الرياضية، أمس الاثنين، من اعتقال شابين، تورطا في الاعتداء على رجل أمن بشارع الحسن الثاني وبالتحديد بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين بمساعدة الفرقة الأمنية الرياضية، أمس الاثنين، من اعتقال شابين، تورطا في الاعتداء على رجل أمن بشارع الحسن الثاني وبالتحديد بالقرب من حديقة الجامعة العربية بالبيضاء.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بشرطي يبلغ من العمر 58 سنة، يعمل بالأقاليم الجنوبية، حل بمدينة البيضاء لقضاء العطلة، وخلال تجوله بشارع الحسن الثاني، طالبه شاب بمنحه سيجارة، قبل أن يتفاجأ بشاب آخر يحكم قبضته عليه، ليوجها له طعنات على مستوى الوجه.

وأكد ذات المصدر أن المعنيان بالأمر سرقا هاتف ومحفظة الشرطي قبل الفرار من عين المكان إلا أن مصالح الأمن تمكنت من إيقافهما، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الاسعافات الضرورية.