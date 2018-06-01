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عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك

عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

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عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 01:21 عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف | بوليتيك
عاجل..مفاجأة في ملف المهداوي..المحكمة تقرر فصل ملفه عن معتقلي الريف
قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف حراك الريف

''شوف تيفي''

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف حراك الريف

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الهيئة القضائية، حددت تاريخ الخميس 28 يونيو الجاري لإكمال المرافعات والمناقشات في ملف المهداوي، مشيرا إلى أن أشغال الجلسة التي جرت أطوارها بالقاعة رقم 7 باستئنافية البيضاء، كانت في صالح المهداوي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أشغال جلسة محاكمة المهداوي، عرفت ترافع النقيب محمد زيان والمحامي محمد الهيني ومحامين آخرين تشبثوا ببراءة موكلهم من التهم الثقيلة الموجهة إليه، وطالبوا بضرورة فصل ملفه عن ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة

ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن ملف المعتقلين، عرف هو الآخر منذ لحظات تحولا مثيرا، حيث قرر القاضي علي الطرشي بعد فصل ملف الصحفي المعتقل حميد المهداوي عن ملف باقي المعتقلين، تعيين ملف هؤلاء المعتقلين بجلسة يومه الثلاثاء 26 يونيو2018، على الساعة الثالثة زوالا، لإعطاء الكلمة الأخيرة للزفزافي ورفاقه تمهيدا لادراج هذا الملف بالمداولة لنفس الجلسة.

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المغرب شوف تيفي المحكمة الهيئة القضائية

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