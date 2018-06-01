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حريق مهول داخل منزل بسلا..وها شنو واقع

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 00:36 حريق مهول داخل منزل بسلا..وها شنو واقع | حوادث و حقوق
حريق مهول داخل منزل بسلا..وها شنو واقع
عرف حي الانبعاث بمدينة سلا يومه الإثنين 25 يونيو، حالة استنفار أمني، نظرا لتواجد شاحنات تابعة للوقاية المدنية، تقوم بإخماد ألسنة النيران، عقب اندلاع حريق مهول داخل منزل ومحل تجاري وسيارة خفيفة في

''شوف تيفي''

عرف حي الانبعاث بمدينة سلا يومه الإثنين 25 يونيو، حالة استنفار أمني، نظرا لتواجد شاحنات تابعة للوقاية المدنية، تقوم بإخماد ألسنة النيران، عقب اندلاع حريق مهول داخل منزل ومحل تجاري وسيارة خفيفة في الوقت نفسه.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن أسباب هذا الحريق ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة، مشيرا إلى أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، نظرا لطبيعة المواد المتواجدة داخل المحل.

وأكد ذات المصدر أن ساكنة حي الانبعاث، وفور اندلاع الحريق، تدخلت من أجل مساعدة عناصر الوقاية المدنية في إخماد ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة سلا خسائر مادية حريق

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