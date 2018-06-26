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بالفيديو والصور..حضور جماهيري مهم لسهرة الفنانة المصرية "بوسي" بمهرجان موازين

بتاريــخ : 26 يونيو 2018 / 00:28 بالفيديو والصور..حضور جماهيري مهم لسهرة الفنانة المصرية بوسي بمهرجان موازين | ثقافة و فنون
بالفيديو والصور..حضور جماهيري مهم لسهرة الفنانة المصرية "بوسي" بمهرجان موازين
عرفت منصة النهضة بالعاصمة الرباط، مساء يومه الإثنين 25 يونيو 2018، حضورا جماهيريا مهما، وذلك لمتابعة سهرة الفنانة المصرية ''بوسي'' التي أمتعت الجماهير بأشهر أغانيها الشعبية.

"شوف تيفي"

عرفت منصة النهضة بالعاصمة الرباط، مساء يومه الإثنين 25 يونيو 2018، حضورا جماهيريا مهما، وذلك لمتابعة سهرة الفنانة المصرية "بوسي" التي أمتعت الجماهير بأشهر أغانيها الشعبية.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة لسهرة "بوسي"، وذلك من خلال ترديد كلمات أغانيها الشهيرة ومن بينها أغنية "آه يا دنيا"، حيث تفاجأت الفنانة المصرية بالطريقة التي تفاعل بها الحاضرون.

وعلاقة بسهرة "بوسي"، فقد أشارت وسائل إعلام مصرية، أن الفنانة المذكورة، ظهرت في مشاركتها الأولى بمهرجان موازين بإطلالة جريئة نوعا ما، حيث اختارت ارتداء فستان أزرق قصير، أبهر الحضور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوسي الحضور موازين

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