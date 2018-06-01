عاجل..بعد عرض فيديوهات مصرحتين: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة عرض

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري، وذلك لمواصلة عرض فيديوهات مرتبطة بالملف.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن أشغال جلسة اليوم والتي جرت بشكل سري داخل القاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء، عرفت خلال بدايتها عرض فيديوهات خاصة بالمصرحة "ك.ف"، قبل أن يتم عرض فيديو خاص بالمصرحة "ا.م" رئيسة تحرير موقع إلكتروني يملكه توفيق بوعشرين، بالرغم من عدم حضورهما لأشغال الجلسة.

وأشار ذات المصدر إلى أن أشغال جلسة اليوم، كانت هادئة، وعرفت فقط وقوع مشادة كلامية حادة بين المحامي "المسناوي" المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم، والقاضي بوشعيب فريح خلال عرض الفيديوهات الخاصة بالمصرحة "ك.ف".