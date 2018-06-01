خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة ﻿

لقي لص شاب مصرعه، أمس الأحد 24 يونيو 2018، بكورنيش مدينة أكادير، وذلك عقب تلقيه للكمة وجهها له شاب مغربي مقيم خارج أرض الوطن، انتقاما منه.

"شوف تيفي"

لقي لص شاب مصرعه، أمس الأحد 24 يونيو 2018، بكورنيش مدينة أكادير، وذلك عقب تلقيه للكمة وجهها له شاب مغربي مقيم خارج أرض الوطن، انتقاما منه.

وحسب مصادر محلية فإن اللص الهالك، سرق نظارات شمسية من داخل صالة ألعاب توجد بكورنيش مدينة أكادير، قبل أن يفر من المكان إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى أن صاحب النظارة وبعد وضعه لشكاية لدى المصالح الأمنية، التقى باللص ووجه له لكمة، ليسقط أرضا جثة هامدة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، أوقفت الشاب المقيم خارج أرض الوطن وصديقه، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.