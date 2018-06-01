عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون ﻿

تم العثور بعد زوال يوم الاثنين 25 يونيو 2018، داخل أحد المنازل بحي الوفاق في نفوذ الملحقة الإدارية 14 بمدينة العيون، على جثة رجل خمسيني داخل غرفته في المنزل المذكور و حسب مصادر إعلامية محلية، فإن الجثة

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تم العثور بعد زوال يوم الاثنين 25 يونيو 2018، داخل أحد المنازل بحي الوفاق في نفوذ الملحقة الإدارية 14 بمدينة العيون، على جثة رجل خمسيني داخل غرفته في المنزل المذكور و حسب مصادر إعلامية محلية، فإن الجثة عثر عليها بعد أن فاحت رائحتها، حيث اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام، مما دفع بجيرانه إلى إبلاغ السلطات الأمنية بالمدينة .

وفور علمها بالخبر، تضيف المصادر، حلت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون، لإخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الحادث لتحديد ملابساته .