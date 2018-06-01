 عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة

عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70 | مجتمع

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة

عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين

عاجل..بعد إنهاء المرافعات:هذا ما تقرر بخصوص ملف المتورطين في جريمة مرداسع | بوليتيك

عاجل..بعد إنهاء المرافعات:هذا ما تقرر بخصوص ملف المتورطين في جريمة مرداسع

حزب نبيلة منيب يشجع المنتخب المغربي بهذه الطريقة | بوليتيك

حزب نبيلة منيب يشجع المنتخب المغربي بهذه الطريقة

عاجل..الحــسم في أحكام المتهمين في جريمة قتل البرلماني مرداسع | بوليتيك

عاجل..الحــسم في أحكام المتهمين في جريمة قتل البرلماني مرداسع

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو مثير في انتظار عرض فيديو خاص برئيسة تحرير موقع سلطانة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو مثير في انتظار عرض فيديو خاص

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 20:19 عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون | حوادث و حقوق
عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون
تم العثور بعد زوال يوم الاثنين 25 يونيو 2018، داخل أحد المنازل بحي الوفاق في نفوذ الملحقة الإدارية 14 بمدينة العيون، على جثة رجل خمسيني داخل غرفته في المنزل المذكور و حسب مصادر إعلامية محلية، فإن الجثة

شوف تيفي

تم العثور بعد زوال يوم الاثنين 25 يونيو 2018، داخل أحد المنازل بحي الوفاق في نفوذ الملحقة الإدارية 14 بمدينة العيون، على جثة رجل خمسيني داخل غرفته في المنزل المذكور و حسب مصادر إعلامية محلية، فإن الجثة عثر عليها بعد أن فاحت رائحتها، حيث اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام، مما دفع بجيرانه إلى إبلاغ السلطات الأمنية بالمدينة .

وفور علمها بالخبر، تضيف المصادر، حلت السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون، لإخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الحادث لتحديد ملابساته .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العيون جثة خمسيني حي الوفاق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة

فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا

خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بأزمور والضحية خشاو ليه جنوية في العنق | حوادث و حقوق

خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بأزمور والضحية خشاو ليه جنوية في العنق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة و بالفيديو..دوار وسط مدينة سلا عايْشين بلا ماء وسط روائح كريهة وثلوث بسبب معامل خطيرة | بــووز
منذ 2 ساعات

فضيحة و بالفيديو..دوار وسط مدينة سلا عايْشين بلا ماء وسط روائح كريهة وثلوث بسبب معامل خطيرة

خــبر اليوم:مغاربة متفائلون قبل مباراة المغرب و اسبانيا | خبر اليوم

خــبر اليوم:مغاربة متفائلون قبل مباراة المغرب و اسبانيا

الفنان المصري حماقي يعترف..المنتخب المغربي كان أحسن منتخب عربي في كأس العالم بروسيا | بــووز

الفنان المصري حماقي يعترف..المنتخب المغربي كان أحسن منتخب عربي في كأس العالم بروسيا

أمــطار بمدينة كــالينينغراد الروسية قبل مباراة المنتخب المغربي والإسباني‎‎ | خارج البلاطو

أمــطار بمدينة كــالينينغراد الروسية قبل مباراة المنتخب المغربي والإسباني‎‎

﻿

آخر المستجدات

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

خطير..لكمة تنهي حياة لص بمدينة أكادير+تفاصيل صادمة

عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون | حوادث و حقوق

عاجل : العثور على جثة شخص في عقده الخامس بمنزله بحي الوفاق بالعيون

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70 | مجتمع

إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.