إسبانيا .. نجاح مهاجرة مغربية في الحصول على البكالوريا بمعدل 19.70 ﻿

نجحت التلميذة المغربية ''مديحة واضيح'' في التفوق ببكالوريا الامتياز شعبة العلوم والتحقيق بإسبانيا، وذلك بحصولها على معدل 19.70 على 20، لتكون أول مغربية تحصل على هذا النوع من الشهادات.

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نجحت التلميذة المغربية "مديحة واضيح" في التفوق ببكالوريا الامتياز شعبة العلوم والتحقيق بإسبانيا، وذلك بحصولها على معدل 19.70 على 20، لتكون أول مغربية تحصل على هذا النوع من الشهادات.

وقالت "واضيح" في تصريح لموقع "الجالية 24" أنها كافحت من أجل الحصول على أعلى معدل لولوج باكالوريا الامتياز شعبة العلوم والتحقيق، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"شعبة يلجها فقط المتفوقون بالمستوى الإعدادي الحاصلون على معدل يفوق 17، بجانب الخضوع لامتحان شفوي قبل القبول النهائي".

وأشارت إلى أن هذه الشعبة تتطلب متابعة الدراسة بالتعليم الثانوي وحضور محاضرات جامعية، ناهيك عن إعداد مشروع نهاية الدراسة، موضحة بأنها خلال سنتها الأخيرة اختارت إعداد مشروع في مادة الرياضيات نال إعجاباً على المستوى المؤسسة والمدينة وحصد العلامة كاملة 20/20.

وتأمل "مديحة" في التمكن من ولوج إحدى جامعات الهندسة، سواء تعلق الأمر بالهندسة الإلكترونية أو الهندسة الميكانيكية أو الصناعية، وذلك من أجل مواصلة مشوارها الدراسي وتحقيق التميز.