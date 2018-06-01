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عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 19:56 عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال قائد محلقة إدارية بالبيضاء والقضية فيها رشوة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية الولائية، أوقفت قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، قائد ملحقة إدارية بحي مبروكة بمدينة الدار البيضاء، عقب ضبطه متلبسا بتلقي رشوة تصل قيمتها لـ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية الولائية، أوقفت قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، قائد ملحقة إدارية بحي مبروكة بمدينة الدار البيضاء، عقب ضبطه متلبسا بتلقي رشوة تصل قيمتها لـ "ألفي درهم".

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية، داهمت مكتب القائد بالملحقة الإدارية، وضبطته متلبسا بالحصول على المبلغ المذكور من سيدة، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية، قامت باقتيادة من أجل تعميق البحث معه.

وأكد ذات المصدر أن القائد المعني بالأمر، كان يقضي آخر أيامه بالملحقة الإدارية التابعة لحي مبروكة، بعد أن قررت وزارة الداخلية ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة، نقله إلى مدينة تاونات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي مبروكة الرشوة قائد ملحقة إدارية

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