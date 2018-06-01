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بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 19:54 عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..عرض فيديوهات خاصة برئيسة تحرير موقع يملكه توفيق بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء، فيديوهات خاصة بالمصرحة ''ا.م'' رئيسة تحرير موقع تعود

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، عرض قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء، فيديوهات خاصة بالمصرحة "ا.م" رئيسة تحرير موقع تعود ملكيته للمتهم.

وأكد المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، وبعد عرضه الفيديوهات الخاصة بالمصرحة "ك.ف"، قرر وقبل تأجيل أشغال الجلسة عرض الفيديوهات الخاصة بـ "ا.م".

تجدر الإشارة إلى أن محاضر الضابطة القضائية، أكدت أن "إ.م"، اعترفت أن بوعشرين كان يستدرجها إلى مكتبه و أصر على ممارسة الجنس معها بأي طريقة وأمسك برأسها و أنزله بالقوة نحو عضوه الذكري ووضعه بفمها، بل و إنه ألح عليها في مص قضيبه حتى القذف رغم أنها كانت غير راضية و قد تسبب لها ذلك في انهيار نفسي

 

‫شوف تيفي

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