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عاجل..بعد إنهاء المرافعات:هذا ما تقرر بخصوص ملف المتورطين في جريمة مرداسع

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 19:04 عاجل..بعد إنهاء المرافعات:هذا ما تقرر بخصوص ملف المتورطين في جريمة مرداسع | بوليتيك
عاجل..بعد إنهاء المرافعات:هذا ما تقرر بخصوص ملف المتورطين في جريمة مرداسع
قرر القاضي الحسن الطلفي المكلف بالبث في ملف المتورطين في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري.

"شوف تيفي":

قرر القاضي الحسن الطلفي المكلف بالبث في ملف المتورطين في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مرافعات المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين الأربعة، خلال أشغال الجلسة التي جرت أدوارها بالقاعة رقم 9 باستئنافية البيضاء، انتهت قبل لحظات، مشيرا إلى أن أشغال الجلسة المقبلة، ستعرف إعطاء الكلمة إلى ممثل النيابة العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن القاضي ومباشرة بعد انتهاء ممثل النيابة العامة من كلمته، سيدخل الملف إلى المداولة لإصدار الأحكام في حق "وفاء" أرملة الضحية وهشام مشتري المتهم الرئيسي، و"حمز.م" و"الشوافة".

‫شوف تيفي

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