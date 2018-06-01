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حزب نبيلة منيب يشجع المنتخب المغربي بهذه الطريقة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 18:27 حزب نبيلة منيب يشجع المنتخب المغربي بهذه الطريقة | بوليتيك
حزب نبيلة منيب يشجع المنتخب المغربي بهذه الطريقة
قرر المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد، تقديم الدعم المعنوي لأسود الأطلس قبل مواجهة المنتخب الإسباني برسم المباراة الختامية للمجموعة الثانية بمونديال روسيا، وذلك من خلال ارتداء قميص المنتخب

"شوف تيفي"

قرر المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد، تقديم الدعم المعنوي لأسود الأطلس قبل مواجهة المنتخب الإسباني برسم المباراة الختامية للمجموعة الثانية بمونديال روسيا، وذلك من خلال ارتداء قميص المنتخب المغربي.

ونشر حزب الاشتراكي الموحد، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أمس الأحد، صورة للمكتب السياسي للحزب بقيادة نبيلة منيب الأمينة العامة، والتي تم إرفاقها بتدوينة، أكد من خلالها حزب "نبيلة منيب" دعمه للمنتخب الوطني المغربي.


تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي، يواجه يومه الإثنين 26 يونيو، على الساعة السابعة بالتوقيت المغربي خصمه المنتخب الإسباني، حيث يطمح إلى تحقيق نتيجة الانتصار على "لاروخا" لإدخال الفرحة إلى قلوب المغاربة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنتخب المغربي المنتخب الإسباني القميص حزب الاشتراكي الموحد

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