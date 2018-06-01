عاجل..الحــسم في أحكام المتهمين في جريمة قتل البرلماني مرداسع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 25 يونيو،ب القاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ترافع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، تعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 25 يونيو،ب القاعة 9 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ترافع المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين للمرة الأخيرة قبل إصدار الأحكام.

وأوضح المصدر ذاته أن ملف جريمة مرداس من المنتظر أن يدخل مباشرة بعد انتهاء المرافعات إلى المداولة، وبالتالي فإن القاضي الحسن الطفلي، من المنتظر أن يصدر أحكامه والتي قد تكون مشابهة للأحكام الصادرة ابتدائيا.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء، قضت ابتدائيا قبل أشهر بالإعدام في حق "هشام مشتري" والمؤبد في حق "وفاء" أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق "حمزة.م" و10 سنوات في حق "رقية.ش" الملقبة بالشوافة.