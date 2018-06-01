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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو مثير في انتظار عرض فيديو خاص برئيسة تحرير موقع سلطانة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 17:30 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو مثير في انتظار عرض فيديو خاص برئيسة تحرير موقع سلطانة | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بعرض فيديو مثير في انتظار عرض فيديو خاص برئيسة تحرير موقع سلطانة
أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم جد

 "شوف تيفي":

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم جد خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن التفاصيل الأولى الخاصة بهذه الجلسة أن أشغالها والتي تجرى أطوارها بالقاعة رقم 8 باستنافية مدينة الدار البيضاء، تعرف حضور مشتكية واحدة ويتعلق الأمر بكل من "س.م"، مشيرا إلى أن بداية الجلسة، عرفت عرض فيديو مثير خاص بالمصرحة "ك.ف".

وأكد المصدر ذاته أن أشغال جلسة اليوم من المنتظر أن تعرف كذلك عرض فيديوهات خاصة بـ "ا.م" رئيسة تحرير موقع تعود ملكيته للمتهم توفيق بوعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة الماضية، عرفت عرض مقاطع فيديو مثيرة، أظهر عمليات جنسية ساخنة، بالموازاة مع الاستماع لـ "م.م" مديرة موقع إلكتروني إخباري، نفت علاقتها بالمشاهد الساخنة التي تضمنتها هذه الفيديوهات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحرش الجنسي بوعشرين أخبار اليوم الاغتصاب الاتجار بالبشر المشتكيات

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