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عاجل..بالرغم من غياب الزفزافي ورفاقه: أنطلاق أشغال محاكمة حميد المهداوي

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 17:12 عاجل..بالرغم من غياب الزفزافي ورفاقه: أنطلاق أشغال محاكمة حميد المهداوي | بوليتيك
عاجل..بالرغم من غياب الزفزافي ورفاقه: أنطلاق أشغال محاكمة حميد المهداوي
أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي

"شوف تيفي"

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهم ثقيلة بعد ضم ملفه إلى ملف الزفزافي ورفاقه.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أشغال جلسة محاكمة المهداوي، ستعرف ترافع المحامي محمد الهيني الذي أعلن سابقا تشبثه ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، مشيرا كذلك إلى أن النقيب محمد زيان ومحامين آخرين، قرروا كذلك الترافع عن المهداوي.

وأوضح المصدر ذاته أن القاعة رقم 7 والتي تجرى بها أطوار الجلسة، ممتلئة عن آخرها، نظرا لتواجد أسرة المهداوي وبعض الحقوقيين الذين قرروا حضور أشغال الجلسة التي من المنتظر أن تعرف نهايتها النطق بالحكم النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن الصحافي المهداوي، يواجه تهما ثقيلة، وقد حكم عليه ابتدائيا بالحسيمة بثلاثة أشهر نافذة، قبل أن تصل إلى سنة نافذة بعد الاستئناف، ويتم ضم ملفه إلى ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المهداوي الحسيمة الصحافي محمد الهيني

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