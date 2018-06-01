عاجل..استنفار أمني باستئنافية البيضاء بسبب تزامن أشغال جلسات ثلاث قضايا كبرى : ''جريمة مرداس+الزفزافي ورفاقه+بوعشرين'' ﻿

لمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 25 يونيو، حالة استنفار أمني، حيث تعرف ثلاث قاعات بالمحكمة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين 25 يونيو، حالة استنفار أمني، حيث تعرف ثلاث قاعات بالمحكمة في الوقت نفسه أشغال ثلاث جلسات تخص ملفات مهمة، ويتعلق الأمر بملف جريمة قتل البرلماني مرداس، وملف الزفزافي ورفاقه والذي سيتم خلاله الاستماع للصحافي حميد المهداوي، بالإضافة إلى ملف محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس، تم نقلها إلى القاعة رقم 9، لأن القاعة رقم 8 سيتم تخصيصها لعقد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، في حين تم تحديد القاعة رقم 7 لعقد جلسة محاكمة حميد المهداوي التي تشهد غياب الزفزافي ورفاقه بعد امتناعهم عن الحضور.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحكمة تعرف حركة غير عادية، حيث تم إحضار سيارات إسعاف إضافية، مشيرا إلى أن منابر إعلامية محلية ودولية، حلت بعين المكان لتغطية أشغال هذه الجلسات.