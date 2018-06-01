تعثر أكاديمة فاس مكناس وتأخرها في إعداد بيانات النقط وشواهد البكالوريا ﻿

مازال المترشحون الرسميون والأحرار الحاصلون على شهادة البكالوريا لموسم 2018 وأولياؤهم بجهة فاس مكناس لحدود الساعة ينتظرون نتائج هاته الاستحقاقات وبيانات النقط، بعدما فشلت

عبد الرحمن بن دياب

مازال المترشحون الرسميون والأحرار الحاصلون على شهادة البكالوريا لموسم 2018 وأولياؤهم بجهة فاس مكناس لحدود الساعة ينتظرون نتائج هاته الاستحقاقات وبيانات النقط، بعدما فشلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس في الالتزام بمقرر وزارة التربية الوطنية الصادر في الشأن، وتمكين المترشحين من الحصول على شهاداتهم وبيانات نقطهم، في الوقت الذي تمكنت فيه باقي الأكاديميات، وعلى رأسها أكاديميتي سوس ماسة درعة والرباط سلا القنيطرة، من عقد مجالس المداولات يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، وتوزيع دبلومات البكالوريا وبيانات النقط يوم الخميس 21 من الشهر الجاري.

وقد عزت العديد من المصادر سبب تعثر هاته العملية إلى عدم جاهزية مدير الأكاديمية المذكورة الدكتور محسن الزواق، القادم من عمادة كلية العلوم بفاس، خصوصا وتزامن صدور قرار تعيينه مع امتحانات البكالوريا، مضيفة على أن الأكاديمية لن تتمكن من توزيع الشواهد وبيانات النقط قبل بداية الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيخلق حتما العديد من المتاعب لدى بعض المترشحين المقبلين على إجراء بعض الامتحانات والمباريات.