عاجل.. محامي ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس يكشف دوافع لجوء موكلته للسحر والشعوذة ﻿

أفاد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المحامي المكلف بالدفاع عن ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول، أكد قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، أن موكلته

''شوف تيفي''



أفاد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المحامي المكلف بالدفاع عن ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول، أكد قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو 2018، خلال أشغال الجلسة التي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، أن موكلته لجأت للسحر والشعوذة.



وأوضح المصدر ذاته أن محامي ''وفاء'' وخلال مرافعته، شرح أسباب الخلاف بين موكلته وزوجها الراحل، وذلك بالاعتماد على وثائق وأدلة، تكشف عن رغبة موكلته في الطلاق قبل وقوع الجريمة، وشدد على أن السحر موجود في القرآن والسنة وهو سبب نزول ''المعوذتين'' وقد كان الحل الأخير بالنسبة لـ ''وفاء'' لأنه ضرورة كونية في العقل العربي.



ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن دفاع المتهم الرئيسي ''هشام مشتري''، خاطب القاضي في مرافعته بآيات قرآنية ورد فيها قوله تعالى ''الرحمة'' و ''الرحمان'' والتمس رحمة المتهم ، مستنكرا الحكم على موكله بالإعدام، قبل أن يعطي أمثلة دولية مشابهة وأحكام قضائية دولية لم تصل إلى حد عقوبة الإعدام.







