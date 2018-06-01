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خــاص.. بعد اختطاف ثاني رضيعة..هذا ما يقع داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 14:37 خــاص.. بعد اختطاف ثاني رضيعة..هذا ما يقع داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء | مجتمع
خــاص.. بعد اختطاف ثاني رضيعة..هذا ما يقع داخل مستشفى الهاروشي بالبيضاء
مباشرة بعد اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي في واقعة ثانية في ظرف أقل من سنتين، علمت ''شوف تيفي'' أن إدارة المستشفى اتخدت تدابير أمنية جديدة.

شـــوف تيفي:

مباشرة بعد اختطاف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي في واقعة ثانية في ظرف أقل من سنتين، علمت "شوف تيفي" أن إدارة المستشفى اتخدت تدابير أمنية جديدة.

و كشفت مصادرنا، أن الإدارة عززت المشفى بكاميرات مراقبة و حراس خاصين لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم.

و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت الخميس الماضي، من العثور على الرضيعة المختطفة ، وتوقيف السيدة المشتبه ضلوعها في واقعة الاختطاف.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب مستشفى الهاروشي رضيعة اختطاف

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