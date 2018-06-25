 فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا ﻿
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فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 14:24 فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا
عقد مهاجر مغربي مثلي مقيم ببلدية مدينة بادوفا الإيطالية، نهاية الأسبوع المنصرم، زواجه بإيطالي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.
"شوف تيفي"

عقد مهاجر مغربي مثلي مقيم ببلدية مدينة بادوفا الإيطالية، نهاية الأسبوع المنصرم، زواجه بإيطالي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي يدعى "يوسف.ع" يبلغ من العمر 35 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يعمل كفنان وقد لقب باسم "دراق كوين"، حيث حاول استغلال فنه لنشر ثقافة المثليين.

وأشارت ذات المصادر أن المغربي، أقام عرسا مغربيا تقليديا، قبل أن يقيم عرسا ثانيا بالطريقة الإيطالية، حضره أصدقاؤه وأصدقاء زوجه الإيطالي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغربي مغربي مثلي فنان

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