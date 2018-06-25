فضيحة وبالصور.. فنان مغربي مثلي تزوج بإيطالي وأقام عرسا تقليديا ﻿

"شوف تيفي"

عقد مهاجر مغربي مثلي مقيم ببلدية مدينة بادوفا الإيطالية، نهاية الأسبوع المنصرم، زواجه بإيطالي، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية.وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي يدعى "يوسف.ع" يبلغ من العمر 35 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، يعمل كفنان وقد لقب باسم "دراق كوين"، حيث حاول استغلال فنه لنشر ثقافة المثليين.وأشارت ذات المصادر أن المغربي، أقام عرسا مغربيا تقليديا، قبل أن يقيم عرسا ثانيا بالطريقة الإيطالية، حضره أصدقاؤه وأصدقاء زوجه الإيطالي.