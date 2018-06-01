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عاجل. .انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس وهذا ما طالب به دفاع مشتري

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 14:07 عاجل. .انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس وهذا ما طالب به دفاع مشتري | مجتمع
عاجل. .انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس وهذا ما طالب به دفاع مشتري
أعطى القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور جميع المتابعين

"شوف تيفي"

أعطى القاضي الحسن الطفلي قبل قليل من يومه الإثنين 25 يونيو، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور جميع المتابعين في هذا الملف وعلى رأسهم المتهم الرئيسي "هشام مشتري".

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أشغال جلسة المحاكمة، تعرف في هذه اللحظات، ترافع المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم "هشام مشتري"، حيث طالب الهيئة القضائية بإلغاء الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء، قضت ابتدائيا قبل أشهر بالإعدام في حق "هشام مشتري" والمؤبد في حق "وفاء" أرملة الضحية، والسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق "حمزة.م" و10 سنوات في حق "رقية.ش" الملقبة بالشوافة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرداس الدار البيضاء مشتري وفاء

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