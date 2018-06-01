 بالفــيديو.. هكذا سقط معتز مطر في فخ الــ ''Fake News'' أثناء حديثه عن مهرجان موازين ﻿
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بالفــيديو.. هكذا سقط معتز مطر في فخ الــ ''Fake News'' أثناء حديثه عن مهرجان موازين

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 13:51 بالفــيديو.. هكذا سقط معتز مطر في فخ الــ Fake News أثناء حديثه عن مهرجان موازين | ثقافة و فنون
بالفــيديو.. هكذا سقط معتز مطر في فخ الــ ''Fake News'' أثناء حديثه عن مهرجان موازين
سقط الإعلامي المصري معتز مطر في فخ fake News التي تروج لفيديوهات مغلوطة خارجة عن سياق المشاهد الحقيقية لمهرجان موازين، في نقاشه لموضوع مقاطعة المغاربة لهذا الحدث الغنائي الكبير الذي تحتضنه سنويا


شـــوف تيفي:

سقط الإعلامي المصري معتز مطر في فخ fake News التي تروج لفيديوهات مغلوطة خارجة عن سياق المشاهد الحقيقية لمهرجان موازين، في نقاشه لموضوع مقاطعة المغاربة لهذا الحدث الغنائي الكبير الذي تحتضنه سنويا مدينة بالرباط.

واستعان معتز مطر في إعداد حلقة برنامجه، عن طريق الخطأ الذي أوقعته فيه بعض الصور والفيديوهات التي نشرها مناوئون للمهرجان بمواقع التواصل الإجتماعي، بأحداث تخص مهرجان الموسيقى الروحية بفاس التي تظهر في بعض مشاهدها عزوفا للجمهور عن حضور الفقرات الفنية لهذا الأخير، ليؤكد لمتابعيه نجاح حملة المقاطعة الشعبية لمهرجان موازين في عزل كبار الفنانين والمطربين الذين تم استدعاؤهم لهذه التظاهرة الفنية الكبرى، في الوقت الذي أكد على أن هؤلاء الفنانين قدموا أغانيهم الشهيرة في غياب الجمهور المغربي، مع أن ذلك لم يكن صحيحا بالمطلق، بدليل الروبورتاجات والصور الحقيقية التي عاينها المغاربة في تقارير إعلامية حية من موقع الحدث، والتي تظهر بما لا يدع مجالا للشك تفاعل الجمهور المغربي مع أغاني المطربين المدعوين وفي مقدمتهم القيصر كاظم الساهر.

المشكل المطروح في حلقة برنامج معتز مطر هو أن الإعلامي المصري الذي يشتهر ببحثه وتقصيه للحقائق المرتبطة بالمواضيع الإعلامية التي يتناولها في برامجه، لم يكن موفقا في الإعتماد على المصادر التي أسست لمعطيات ما تطرق إليه في موضوع مقاطعة مهرجان موازين.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب معتز مطر مصر موازين مقاطعة

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