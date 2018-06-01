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بعد سقوط نيزك شمال تندوف.. الجيش الجزائري يقتل بدم بارد شابا صحراويا بالرصاص والبوليساريو تخطط لطمس معالم الجريمة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 13:29 بعد سقوط نيزك شمال تندوف.. الجيش الجزائري يقتل بدم بارد شابا صحراويا بالرصاص والبوليساريو تخطط لطمس معالم الجريمة | بوليتيك
بعد سقوط نيزك شمال تندوف.. الجيش الجزائري يقتل بدم بارد شابا صحراويا بالرصاص والبوليساريو تخطط لطمس معالم الجريمة
اهتزت مخيمات اللاجئين بتندوف، يوم الأحد 24 يونيو، على وقع جريمة قتل شنيعة بالرصاص الحي من قبل دورية تابعة للجيش الجزائري، راح ضحيتها شاب صحراوي في الثلاثين من العمر، يدعى ''لارباس ولد يحظيه''.

شوف تيفي

اهتزت مخيمات اللاجئين بتندوف، يوم الأحد 24 يونيو، على وقع جريمة قتل شنيعة بالرصاص الحي من قبل دورية تابعة للجيش الجزائري، راح ضحيتها شاب صحراوي في الثلاثين من العمر، يدعى "لارباس ولد يحظيه".

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق موقع "ماروك تيلغراف" الذي أورد الخبراليوم الاثنين 25 يونيو، إلى قيام الشاب "لارباس" ومجموعة من رفاقه بالتوغل شمال مدينة تندوف، بحثا عن الأحجار "النيزكية"، ليتفاجأوا بمباغتة عناصر الجيش الجزائري الذين لم يترددوا في إطلاق النار بشكل كثيف ودون سابق إنذار، أسفر عن قتل الشاب "لارباس"، فيما لاذ رفاقه بالفرار.

وأكدت مصادر إعلامية، يضيف الموقع، مباشرة قيادة البوليساريو لعملية طمس لحقيقة الجريمة، من خلال التواصل مع عائلة القتيل ومحاولة طي الأزمة قبل خروجها عن السيطرة، خاصة أنها تتزامن مع مقتل الشاب "إبراهيم ولد السالك ولد ابريكة" داخل سجن الذهيبية بالرابوني، وزيارة الوسيط الأممي "هورست كولر" إلى المنطقة.

وخلف الخبر صدمة كبيرة في صفوف ساكنة مخيمات تندوف على التراب الجزائري، وسط تنديد شديد بالجريمة، خاصة بعد تأكيد زملاء الضحية أن الجيش الجزائري لم يكلف نفسه عناء توجيه أي تحذير أو إنذار مسبق للمجموعة.

وقد أعلنت القبيلة، يؤكد المصدر، حالة استنفار في صفوف أفرادها، مطالبة برد الاعتبار للعائلة، داعية إلى كشف ملابسات وحيثيات هذه الجريمة النكراء.

 

 

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شوف تيفي المغرب الجزائر البوليساريو قتل شاب نيزك

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