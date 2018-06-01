برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

"شوف تيفي"+" و م ع"



بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أصدق التهاني والمتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة.

ومما جاء في هذه البرقية "وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".