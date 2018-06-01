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انفـــراد..وجوه غير معروفة تظهــر في الفيديوهات الجنسية لـ''بوعشرين '' والتعرف عليها سيشكل صدمة كبيرة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 11:55 انفـــراد..وجوه غير معروفة تظهــر في الفيديوهات الجنسية لـبوعشرين والتعرف عليها سيشكل صدمة كبيرة | مجتمع
انفـــراد..وجوه غير معروفة تظهــر في الفيديوهات الجنسية لـ''بوعشرين '' والتعرف عليها سيشكل صدمة كبيرة
علــــمت ''شوف تيفي'' من مــصادرها أن استئنافية البيضاء تتوفر على العديد من الفديوهات الجنسية لـ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتـهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، والتي عرضت جزء منها في جلسات

شوف تيفي

علــــمت ''شوف تيفي'' من مــصادرها أن استئنافية البيضاء تتوفر على العديد من الفديوهات الجنسية لـ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتـهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، والتي عرضت جزء منها في جلسات سرية على طول شهر رمضان ولازال بعضها لم يعــرض لحدود اللحظة .

وأضــافت ذات المصادر أن بعض الفيديوهات الجنسية لمالك ''أخبار اليوم'' التي سبق وتم عرضها على ضحاياه أمام الفرقة الوطنية لم يتعرفوا على العديد من الوجوه التي ظهــرت فيها ، وهو ما جعل مصادرنا لم تستبعد ظهور ضحايا آخرين في ذات القضية بعد قرار المحكمة القاضي بعرض كل الفيديوهات وتشبث دفاع الطرف المدني بذللك، فمن المحتمل جدا أن يتم عرض بعض الفيديوهات التي من الممكن أن تكون الفرقة الوطنية قد أغفلت إفراغها أو لم تتعرف على من يظهر فيها، فيما قد يكونوا ذكورا أو إناثا أو محارم، مما قد يشكل صدمة كبيرة لدى الرأي العام الوطني ستغير مســار المحاكمة.

هـــذا ووجه الوكيل العام، في بلاغ له، إلى ''توفيق بوعشرين'' تهما تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، كما يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل.

جــدير بالذكر أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

 

 

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