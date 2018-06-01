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تورط مافيا في الاستيلاء على عقار للدولة مخصص لبناء مقبرة

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 10:53 تورط مافيا في الاستيلاء على عقار للدولة مخصص لبناء مقبرة | مجتمع
تورط مافيا في الاستيلاء على عقار للدولة مخصص لبناء مقبرة
ظهرت وثائق تورط ''مافيا للعقار'' في الاستيلاء على أراض كانت مخصصة لبناء مدفن عمومي تابع للجماعات السلالية، وتُبين هذه الوثائق أن عملية الاستيلاء تمت عبر اللجوء إلى حيل قانونية بالتواطؤ مع أحد

شوف تيفي

ظهرت وثائق تورط "مافيا للعقار" في الاستيلاء على أراض كانت مخصصة لبناء مدفن عمومي تابع للجماعات السلالية، وتُبين هذه الوثائق أن عملية الاستيلاء تمت عبر اللجوء إلى حيل قانونية بالتواطؤ مع أحد المحامين، الذي قام بتمليك عقار غير قابل للتمليك وبالتحفيظ بموجب القانون، مما دفع نواب الأراضي السلالية إلى تسجيل دعوى قضائية ضد المستولين.

وأكدت جريدة المساء الصادرة يومه الاثنين، أن الوثائق التي كشفت عنها تبين أن المستولين لجؤوا إلى حيلة "عدم انتماء" العقار إلى الأراضي السلالية، لكن مظاهرات السكان أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير فضحت كون الأراضي مسجلة باسم الأراضي السلالية.

وأضافت اليومية، أن العشرات من المتضررين تجمهروا حول المحكمة الابتدائية احتجاجا على طريقة الاستيلاء وعلى التساهل مع مافيا العقار، التي توظف نفس الطريقة من أجل الحصول على مئات الهكتارات من العقارات التي تخصصها الساكنة للزراعة أو التي هي عبارة عن طرق سالكة لكنها غير معبدة.

 

 

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شوف تيفي المغرب عقار الدولة استيلاء مافيا

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