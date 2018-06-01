حرب التقاطبات تتجه للحد من هيمنة ولد الرشيد على حزب الاستقلال ﻿

ما زال التوتر طاغ على الأجواء التنظيمية داخل حزب الاستقلال حيث شكل هذا الأسبوع اختبارا حقيقيا من خلال الأحداث التي عاشها، ولم يكن لقاء الأمين العام بالمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية المنعقد

شوف تيفي

ما زال التوتر طاغ على الأجواء التنظيمية داخل حزب الاستقلال حيث شكل هذا الأسبوع اختبارا حقيقيا من خلال الأحداث التي عاشها، ولم يكن لقاء الأمين العام بالمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية المنعقد بطلب من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الغاضبين و الرافضين لمحاولات ولد الرشيد الهيمنة على اللجنة التحضيرية و التحكم في مخرجات المؤتمر العام الثالث عشر الذين رفعوا له مذكرة بهذا الخصوص تميط اللثام عن الخروقات القانونية التي شابت انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن هذا اللقاء كان إيجابيا حيث دام أكثر من خمس ساعات، عرف الحزب اجتماعا للجنته التنفيذية يوم الثلاثاء، و الذي يندرج في إطار الاجتماعات الأسبوعية الروتينية، الشيء الذي غاب عنه بعد إدراج مؤتمر الشبيبة الشغيلة في النقاش بعدما قام الكاتب العام المنتهية ولايته بمعية مجموعة من أعضاء المكتب المركزي بعقد مؤتمر لتجديد الهياكل حيث تمت تزكية الكاتب العام لولاية ثانية و انتخاب مكتب مركزي جديد في معركة لتكسير العظام ضد محاولات هيمنة قطب الصحراء على الذراع الشبابي لنقابة حزب الميزان، رغم أن رئيس اللجنة التحضيرية الموالي للنعم ميارة كان قد دعى لمؤتمر بالمركز الوطني مولاي رشيد للشباب و الطفولة بمدينة بوزنيقة الذي قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان بإيقاف أشغاله حسب الدعوى التي رفعها الممثل القانوني للجمعية.

وأصدرت اللجنة التنفيذية بلاغا شديد اللهجة في حق الجهة الداعية للمؤتمر و إحالة هذا الملف على اللجنة الوطنية للتحكيم رغم عدم اختصاصها حسب ما أكدت بعض المصادر التي قالت إنه ليست هناك علاقة ارتباط قانونية تجمع بين نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و حزب الاستقلال، فكيف لجمعية شبابية مدنية أن يكون لها ارتباط بحزب سياسي.

وعرف أيضا اجتماع اللجنة التنفيذية نقاشا حادا بين سعيدة أيت بوعلي و حمدي ولد الرشيد الذي غضب من سحبها ترشيحها لقيادة منظمة المرأة الاستقلالية ضد خديجة الزومي التي انفتحت على جميع التيارات و التنسيق مع "لا هوادة" و الخط الثالث لتعبيد طريقها للرئاسة حيث باءت محاولاته حثها على خوض غمار التنافس بالفشل. ليتم انتخاب خديجة الزومي رئيسة بالإجماع.

هـــذا وفي ظل كل هذه الأحداث بدأت تطفو مطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الميزان كمؤسسة تقريرية تفصل في مجموعة من القضايا التنظيمية.