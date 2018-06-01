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طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 09:07 طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع
طقس حار ودرجات الحرارة تصل ل40 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

ويلاحظ انتشار كتل من الضباب وسحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الأطلسية وبالواجهة المتوسطية، مع تكون سحب ركامية فوق مرتفعات المتوسط.

أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما وسماء قليلة السحب إلى صافية، هذا فضلا عن تناثر حبات رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

بالنسبة للرياح، فستهب معتدلة ،من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالجنوب والشمال، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية ،وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالسواحل، وما بين 27 و32 درجة بالمرتقعات وبالسهول الأطلسية، وما بين 30 و35 درجة بمنطقة طنجة ، وبهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وسوس والشمال -الغربي للأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 32 و37 درجة شرق سايس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية ، و ما بين 32 و37 درجة شرق سايس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 36 و40 درجة بالسفوح الجنوبية -الشرقية وأقصى الجنوب.

ووفق التوقعات سيكون البحر هادئا إلى هائج بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بالسواحل الأطلسية بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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