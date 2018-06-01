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قمة أوروبية طارئة بخصوص قضية الهجرة والعلاقة بين فرنسا وإيطاليا على المحك

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 02:40 قمة أوروبية طارئة بخصوص قضية الهجرة والعلاقة بين فرنسا وإيطاليا على المحك | بوليتيك
قمة أوروبية طارئة بخصوص قضية الهجرة والعلاقة بين فرنسا وإيطاليا على المحك
تنعقد اليوم الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل قمة أوروبية طارئة بين زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضية الهجرة التي خلفت الانقسام بين القادة الأوروبيين، كما يواجه عدد من القادة ضغوطا من الناخبين

شوف تيفي

تنعقد اليوم الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل قمة أوروبية طارئة بين زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضية الهجرة التي خلفت الانقسام بين القادة الأوروبيين، كما يواجه عدد من القادة ضغوطا من الناخبين بشأن توزيع حصص طالبي اللجوء واستقبالهم في بلادهم، والقمة قد تكون فرصة لتجاوز الخلاف.

وتشير الإحصائيات حسب ما أورده موقع قناة ''فرانس 24'' أن 41 ألف لاجىء ومهاجر فقط دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر البحر هذا العام ، وبذلك يكون عدد الذين وصلوا عبر البحر المتوسط لا يمثل سوى جزءً بسيطا من عدد من وصلوا إلى أوروبا عام 2015 والذي تجاوز المليون شخص.

وفي استطلاع حديث للرأي فالهجرة تمثل أهم ما يشغل مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة ، وبالتالي فالقضية تمثل مكسبا أو خسارةً في الانتخابات بالنسبة للساسة عبر الاتحاد الأوروبي من إيطاليا حتى المجر خصوصا مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وارتباطا بالموضوع فقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس السبت قبل انعقاد القمة بيوم واحد أن فرنسا تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء، وعلق قائلا ''الحقيقة هي أن أوروبا لا تشهد أزمة هجرة بقدر مماثل لتلك التي شهدتها في عام 2015.''

في حين قال وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن 650 ألف مهاجر وصلوا إلى بلاده بحرا خلال السنوات الأربع الماضية، وإنها تلقت 430 ألف طلب لجوء مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لملف المهاجرين تتجاوز الخمس مليارات يورو (5.8 مليار دولار) ، مضيفا في بيان ''إذا كانت هذه ليست مشكلة في نظر الرئيس ماكرون فإننا ندعوه أن يكف عن الإهانات وأن يظهر بدلا من ذلك بعض الكرم الملموس بأن يفتح موانئ فرنسا الكثيرة ويترك الأطفال والرجال والنساء يعبرون عند فينتيميليا''، وذلك في إشارة إلى البلدة الإيطالية الواقعة شمال شرق البلاد على الحدود مع فرنسا.

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