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المغرب يستضيف اجتماعا للتحالف الدولي ضد ''داعش''

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 01:34 المغرب يستضيف اجتماعا للتحالف الدولي ضد داعش | بوليتيك
المغرب يستضيف اجتماعا للتحالف الدولي ضد ''داعش''
يستضيف المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً إقليمياً للتحالف الدولي ضد تنظيم ''داعش''، بمشاركة 50 وفداً.

شوف تيفي

يستضيف المغرب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً إقليمياً للتحالف الدولي ضد تنظيم ''داعش''، بمشاركة 50 وفداً.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان، إن الاجتماع الذي يشارك فيه المديرون السياسيون (مندوبون) سيناقش ''التهديد الذي يشكّله التنظيم في القارة الأفريقية''، ويعتبر هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي الأول من نوعه ضمن أنشطة ''التحالف''.

ووفق البيان، فإن الاجتماع ''يهدف إلى تعميق المشاورات حول تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا، وتدارس السبل الإضافية من أجل تنسيق ودعم جهود بلدان القارة في هذا المجال''.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 50 وفداً، تمثّل دولاً من ''التحالف''، إلى جانب بلدان أفريقية معنية، ومنظمات إقليمية ودولية.

وقالت الخارجية المغربية إن هذا الاجتماع يعكس ''الالتزام المتواصل للمغرب بالمساهمة في جهود المنتظم الدولي في مجال مكافحة الإرهاب''.

وأضافت أن انعقاد هذا اللقاء في المغرب يعتبر ''اعترافاً إضافياً بالتزام المغرب ودفاعه عن مقاربة تضامنية من أجل أفريقيا للتصدي للتحديات الأمنية، خاصة التهديد الإرهابي''.

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