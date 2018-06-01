 توقيف أحد أبطال شريط فيديو يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للسرقة والإعتداء ﻿
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توقيف أحد أبطال شريط فيديو يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للسرقة والإعتداء

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 01:16 توقيف أحد أبطال شريط فيديو يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للسرقة والإعتداء | مجتمع
توقيف أحد أبطال شريط فيديو يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للسرقة والإعتداء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، تجاوبت بشكل سريع مع شريط فيديو جرى تداوله منذ يومين على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر شخصين يعرضان مواطن للإعتداء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، تجاوبت بشكل سريع مع شريط فيديو جرى تداوله منذ يومين على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر شخصين يعرضان مواطن للإعتداء والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بدوار ''ملك بن بوشتى'' بالطريق الرابطة بين حي الشراردة وأولاد تايمة، إذ قامت بتوقيف أحد أبطال الفيديو يومه الأحد 25 يونيو، بعد تحديد هويته، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن شريكه في العملية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الموقوف يبلغ من العمر 29 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، جرى إيقافه على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، جرى تسجيلها صبيحة أول أمس الجمعة بخلاء متاخم لحي الشراردة؛ وهي الواقعة التي تم توثيقها في شريط منشور بمجموعة من الصفحات الفايسبوكية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز دراجة نارية كان المشتبه فيه قد استعملها للفرار بمعية شريكه، بعد تنفيذ عملية السرقة التي استهدفت هاتف الضحية.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية كانت قد باشرت فور توصلها بالشكاية أبحاث وتحريات ميدانية من أجل تشخيص هوية الجناة، وهو ما تأتى لها بعد الإطلاع على الشريط المنشور على الفايسبوك، قبل أن تتمكن من إيقاف المشتبه فيه، في حين ما زال البحث جاريا لإيقاف مشاركه بعد تحديد هويته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة توقيف أحد أبطال شريط فيديو يظهر شخصين يعرضان مواطن للسرقة والإعتداء

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