بكندا.. مركز مغربي يطالب بحماية الممتلكات العقارية للجالية المغربية ﻿

دعا المركز الكندي المغربي للتوثيق والبحث الاستراتيجي والاقتصادي، الحكومة المغربية، للتدخل من أجل حماية عقارات الجالية المغربية بالمملكة.

شوف تيفي

دعا المركز الكندي المغربي للتوثيق والبحث الاستراتيجي والاقتصادي، الحكومة المغربية، للتدخل من أجل حماية عقارات الجالية المغربية بالمملكة.

وفي بيان صحفي له، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أشار رئيس المركز ''عبدالرحيم خوي بابا''، إلى أن الاستيلاء على عقارات الجالية في المغرب أصبح ظاهرة مقلقة.

وصرح ذات المركز، أن ضحايا هذا النوع من الجرائم، أغلبهم مغاربة مقيمون خارج أرض الوطن، موضحا أن القانون لا يحمي ممتلكاتهم ولو كانت مسجلة في وكالة المحافظة العقارية.

وركز المركز على أن المادة الثانية من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، التي '' تجبر صاحب العقار على التحقق من ملكيته كل أربع سنوات لدى المصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتفادي حوادث الإستيلاء عليها''.

واعتبر المركز الكندي المغربي للتوثيق والبحث الاستراتيجي والاقتصادي، في ذات البلاغ، أن قضية الاستيلاء على العقارات في المغرب باتت تشغل أبناء الجالية المغربية في كندا، لكونها تقبل على امتلاك العقارات في المغرب أكثر فأكثر، لكن عددا قليلا منهم يستطيع السفر بشكل مستمر للمغرب للتأكد من أمن ممتلكاتهم.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، دعا المركز الحكومة المغربية للتدخل لحماية ممتلكات أبناء الجالية، من خلال تعديل هذه المادة من القانون أمام البرلمان.

ووفقا للمركز الكندي المغربي، فالجالية المغربية المقيمة في كندا تعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة للمغرب، بفضل استثمارهم في قطاع العقار في المملكة.