 معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم وإصابة عاملين ﻿
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معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم وإصابة عاملين | مجتمع

معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم

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معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم وإصابة عاملين

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 00:43 معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم وإصابة عاملين | مجتمع
معطيات حصرية جديدة عن حريق مستودع التخزين باشتوكة أيت بها...وخسائر مادية وصلت ل 500 مليون سنتيم وإصابة عاملين
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الحريق الذي شب زوال اليوم بمستودع لتخزين المواد الفلاحية بحي ''تدارت'' بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، تسبب في إصابة عاملين يبلغان من العمر 28 سنة، فيما وصلت

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الحريق الذي شب زوال اليوم بمستودع لتخزين المواد الفلاحية بحي ''تدارت'' بأيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، تسبب في إصابة عاملين يبلغان من العمر 28 سنة، فيما وصلت الخسائر المادية إلى حوالي 500 مليون سنتيم بعد أن احترقت جل السلع التي كانت داخله.

وأضافت ذات المصادر، أن المصابين ينحدران من إقليم طاطا وأولاد داحو، حيث أصيبا بحروق متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما بلغت الخسائر المادية ما مجموعه 500 مليون سنتيم، مكونة أساسا من سلع ومواد تستعمل في تثبيت البيوت المغطاة بالقطاع الفلاحي ''لاصير''.

يشار أن حريقا مهولا اندلع زوال اليوم بمستودع خاص بتخزين المواد الفلاحية بحي تدارت التابع للنفوذ الترابي لجماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، وخلف خسائر مادية فادحة، واستنفارا أمنيا كبيرا بالمنطقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها معطيات حصرية جديدة حريق مستودع التخزين مواد فلاحية

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