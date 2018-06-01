 بالفيديو..الفنان المغربي البشير سكيرج طالع ليه الدم بعدما قطعو عليه الكهرباء: ''جاتني 5 آلاف درهم في الضو وشركة أمانديس كيسرقو الناس'' ﻿
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بالفيديو..الفنان المغربي البشير سكيرج طالع ليه الدم بعدما قطعو عليه الكهرباء: ''جاتني 5 آلاف درهم في الضو وشركة أمانديس كيسرقو الناس''

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 00:35 بالفيديو..الفنان المغربي البشير سكيرج طالع ليه الدم بعدما قطعو عليه الكهرباء: جاتني 5 آلاف درهم في الضو وشركة أمانديس كيسرقو الناس | مجتمع
بالفيديو..الفنان المغربي البشير سكيرج طالع ليه الدم بعدما قطعو عليه الكهرباء: ''جاتني 5 آلاف درهم في الضو وشركة أمانديس كيسرقو الناس''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر به الفنان المغربي القدير البشير سكيرج، وهو يعبر عن غضبه الشديد من شركة أمانديس بمدينة طنجة والتي طالبته بملغ 5 آلاف درهم كفاتورة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر به الفنان المغربي القدير البشير سكيرج، وهو يعبر عن غضبه الشديد من شركة أمانديس بمدينة طنجة والتي طالبته بملغ 5 آلاف درهم كفاتورة للكهرباء.

وأكد الفنان البشير سكيرج، أن سيدة مسنة تعيش بمدينة طنجة، تتوفر على مصباح وحيد، تفاجأت بوصول قيمة فاتورة الكهرباء لأكثر من ألف درهم، واصفا هذه الحالة بالسرقة، ولهذا على المسؤولين التدخل لوضع حد لهذه الشركة.

وطالب السكيرج الطنجاوين إلى الخروج والاحتجاج على الشركة، داعيا إلى فتح تحقيق بخصوص شركة ''أمانديس''، مشددا على أنه قرر العيش في الظلام إلى غاية تدخل المسؤولين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البشير سكيرج أمانديس طنجة مصباح

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