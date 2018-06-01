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صادم .. بعد انتشار فيديو لمصارعين مغربييين هربا بإسبانيا هذا ما قرره مسؤول اللجنة الأولمبية

بتاريــخ : 25 يونيو 2018 / 00:26 صادم .. بعد انتشار فيديو لمصارعين مغربييين هربا بإسبانيا هذا ما قرره مسؤول اللجنة الأولمبية | مجتمع
صادم .. بعد انتشار فيديو لمصارعين مغربييين هربا بإسبانيا هذا ما قرره مسؤول اللجنة الأولمبية
غادر المصارعان المغربيان أنور طانغو وأيوب حني مقر البعثة المغربية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إسبانيا، من دون إشعار مسؤولي المنتخب المغربي أو اللجنة الوطنية الأولمبية.

شوف تيفي

غادر المصارعان المغربيان أنور طانغو وأيوب حني مقر البعثة المغربية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في إسبانيا، من دون إشعار مسؤولي المنتخب المغربي أو اللجنة الوطنية الأولمبية.

وأكد مسؤول ضمن بعثة المغرب داخل اللجنة الأولمبية أنه كان من المقرر أن يخضع المصارعان أنور طانغو وأيوب حني في وزن 60 و67 كيلو غراما، لفحص طبي لدى اللجنة المنظمة للدورة، مما فرض على مدربهما تسليمهما جواز السفر، ليقررا الهروب بعد حصولهما على وثيقة سفرهما، حسب ما أورده موقع ''العربي الجديد''.

وأثار تصرف المصارعين استياء كبيرا لدى جميع أفراد البعثة المغربية في دورة الألعاب المتوسطية، وفرضت إدارة البعثة عدم مغادرة المصارعين مقر الإقامة، كما اعتذر المغرب للجنة المنظمة عن المشاركة في نزالات اليوم الأحد.

وقام مسؤول اللجنة الأولمبية بإشعار القنصلية المغربية بمنطقة طاراغونا بهروب المصارعين كإجراء قانوني احترازي، لردع باقي الرياضيين من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها داخل اللجنة الأولمبية، والتي تقضي بعدم مغادرة قرية الألعاب المتوسطية إلا بترخيص من المسؤولين.

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