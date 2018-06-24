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بعد غيابه عن المشهد السياسي .. ''حميد شباط '' يهنئ الرئيس التركي''أردوغان''

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 23:06 بعد غيابه عن المشهد السياسي .. حميد شباط يهنئ الرئيس التركيأردوغان | بوليتيك
بعد غيابه عن المشهد السياسي .. ''حميد شباط '' يهنئ الرئيس التركي''أردوغان''
بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مستندا إلى نتائج غير رسمية، هنأه حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال بهذا الفوز عبر صفحته بموقع التواصل

شوف تيفي

بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مستندا إلى نتائج غير رسمية، هنأه حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال بهذا الفوز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكان أول الزعماء السياسيين المغاربة المهنئين للشعب التركي.

وجاء في تدوينة شباط ''على إثر انتخابكم لولاية جديدة من طرف الشعب التركي الشقيق، يشرفني أن أهنئكم على فوزكم الساحق، كما يطيب لي أن أهنئ الناخبين الأتراك على الدعم الذي قدموه لشخصكم، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأعمال الجليلة التي قدمتموها منذ تحملكم المسؤولية و التي جعلت من تركيا تنافس الدول العظمى في جميع المجالات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية أبقاكم الله ذخرا و ملاذا للبلاد و راعيا لنهضتها..''.

وسبق أن قام وفد استقلالي برئاسة حميد شباط عندما كان أمينا عاما لحزب الاستقلال، بزيارة حزبية إلى تركيا، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع قيادة حزب العدالة والتنمية التركي، وشهدت اجتماعات سياسية، تميزت باللقاءات، التي عقدها شباط مع كل من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ومع نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموس، إضافة إلى عدد من المسؤولين سواء في الحكومة التركية، أو في قيادة حزب العدالة والتنمية التركي، فضلا عن اجتماع مع مسؤولين سياسيين بالبرلمان التركي.


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شوف تيفي تركيا أردوغان المغرب الانتخابات حميد شباط

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